Las Palmas, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla ilgileniyor. İspanyol ekibinin 19 yaşındaki santrfor için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'na talip çıktı. İspanyol basını, Las Palmas'ın 19 yaşındaki forveti transfer etmek istediğini yazdı.

MARCA'da yer alan haberde; İspanya 2. Ligi ekibi, genç futbolcu için Beşiktaş'a 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Haberde Mustafa Hekimoğlu'nun, Las Palmas Sportif Direktörü Luis Helguera'nın transfer piyasasında aradığı oyuncu profiline uyduğu belirtildi.

La Liga ve diğer Avrupa liglerindeki takımların da 19 yaşındaki santrfora talip olduğu ancak genç oyuncunun kariyerini İspanya'da sürdürmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Mustafa Hekimoğlu'nun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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