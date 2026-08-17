Transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan, orta saha oyuncusu Fabio Miretti için Juventus'un istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Bazı mevkilere U23 kontenjanına uygun oyuncu arayan Beşiktaş yönetiminin gündemindeki Fabio Miretti için Juventus'un bonservis talebi belli oldu. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Torino temsilcisi 15 milyon euro istedi.

Siyah beyazlıların bu talebi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Öte yandan 23 yaşındaki orta sahanın menajeri Giovanni Branchini, "Vincenzo İtaliano gibi bir teknik direktörün ve Beşiktaş gibi saygın bir kulübün ilgisinden dolayı çok memnunuz.

Bu ilgi bizleri gerçekten onurlandırdı.

Ancak şu anda Miretti'nin geleceğiyle ilgili karar vermedik" ifadelerini kullandı. Juventus'un Miretti'yi satış listesine koyduğu belirtildi. Oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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İtalyan futbolcu geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla Serie A'da (İtalya Ligi) 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, İtalya Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 31 maçta boy gösterdi.

23 yaşındaki orta saha, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performansıyla 4 gole katkıda bulundu.

ÇOK YÖNLÜ VE TEKNİK

Fabio Miretti oyunun iki yönünü de oynayabilen, teknik kapasitesi çok yüksek bir futbolcu. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabildiği için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. Enerjisi ve dinamizmiyle dikkat çeken İtalyan futbolcu Miretti, üçüncü bölgeye attığı kilit paslarıyla da büyük beğeni topluyor.