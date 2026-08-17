Spor yazarlarından Beşiktaş-Eyüpspor maçı değerlendirmesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle giriş yaptı. Mücadelenin ardından spor yazarları, Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbolu ve karşılaşmada dikkat çeken noktaları çarpıcı değerlendirmelerle ele aldı. İşte Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasına ilişkin yapılan o değerlendirmeler... (BJK spor haberleri)
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Öz kaynağımızın, Beşiktaş'a armağanı, Beşiktaş efsanesi; bu formaya yıllarca gururla hizmet etmiş Necip Uysal kardeşime emekleri ve Beşiktaş aidiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiasına saha dışında da çok büyük hizmetler edeceğine inanıyorum. Kendisine çok güzel veda edildi.
Beşiktaş, yeni sezona Eyüpspor karşısında merhaba diyor. Eyüpspor, 14 milyon euro bütçesiyle bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Beşiktaş tribünleri tıklım tıklım. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle bu maçın havası değişti. Yoğun maç temposundan dolayı Vincenzo Italiano rotasyona gitmiş. Kendisi, görev aldığı diğer takımlarda da rotasyonu seven bir teknik direktör.
Beşiktaş yine topa sahip olarak, rakip kaleyi yoklayarak, özellikle duran topları tehlikeli kullanarak Eyüpspor kalesini ablukaya alarak başladı maça. Taraftar da oyuncuların sahadaki oyununa tribünden, stadyumu inleterek eşlik ediyor. Fiziksel olarak lige en hazır giren takım Beşiktaş. Italiano ve ekibi çok iyi yaz kampı geçirmiş. Topsuz hareketlilik konusunda geçen seneye göre çok daha iyi hazırlamışlar takımı.
Olaitan'dan müthiş asist. Cerny topu ağlara gönderiyor ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. Dakika 70'i gösterene kadar Beşiktaş kalesinde şut görmedi. Eyüpspor'un 10 kişi kalması biraz daha Beşiktaş'ı rahatlatacak gibi. Beşiktaş, Cerny'nin attığı golle 1-0 kazandı. Sezona üç puanla başlamak önemliydi.
Beşiktaş'ta bence kötü oynayan yoktu ama Olaitan ve Rıdvan sahanın en iyileriydi Yazımın sonunda bir kez daha büyük Beşiktaş taraftarından bahsetmek istiyorum. Dünyada tüm tribünlerin bağırdığı tek takımdır Beşiktaş. Dün akşam bunu bir kez daha gösterdi. 90 dakika boyunca hiç susmadan takımının yanında oldu.
TURGAY DEMİR - DUVARI CERNY DELDİ!
Allah, Eyüpspor'un deplasman maçlarını izleyecek futbolseverlere sabır versin! Özhan Pulat utanmasa kendi de savunmaya geçecekti. Pes diyorum… Vallahi pes! Öte yandan İtaliano takıma imzasını atmış. Beşiktaş'ı izlerken her an gol bekliyorsunuz. Buna karşılık kaybettiği topu anında geri kazanması, insana bu takımın kolay kolay gol yemeyeceği duygusunu da veriyor.
Bunlar şimdilik sinyal tadında ama birkaç hafta sonra alışkanlığa dönüşür. Tribünde, hatta ekran başındaki taraftarlarda da aynı sinerji oluşur. İşte o zaman Kartal, her maça 1-0 önde başlar.
Eyüpspor kale önüne otobüs çekince Siyah-Beyazlı oyuncular, Trossard ve Cerny ile kanatları kullandılar. Taylan ve Rıdvan da onlara yeterince destek verdi. Kanat bindirmelerini göstermelik ortalarla sonlandırmak yerine, ceza sahası içindeki Semih'e yerden oynamaya çalıştılar. Semih iyi bir golcü ama bu kadar kalabalığın arasında Semih değil, Maradona olsa o da bir şey yapamazdı. Trossard sürekli ikili markaj altında kaldı ama buna rağmen zaman zaman yaptığı şık hareketlerle gözlerimizin pasını sildi. Öte yandan Olaitan, Beşiktaş'ın yeni Pascal Nouma'sı olacak gibi görünüyor. İnanılmaz yürekten oynuyor; rakibi kendi kalesine değil, adeta evine kadar kovalıyor.
Trossard sürekli ikili markaj altında kaldı ama buna rağmen zaman zaman yaptığı şık hareketlerle gözlerimizin pasını sildi. Öte yandan Olaitan, Beşiktaş'ın yeni Pascal Nouma'sı olacak gibi görünüyor. İnanılmaz yürekten oynuyor; rakibi kendi kalesine değil, adeta evine kadar kovalıyor.
Avrupa maçının ardından lige başlarken de Cerny'ye asist yaptı. Hem de ne asist! Cerny'nin araya kaçtığını gördü. Rakibi aşacak ama aynı zamanda Cerny'ye rahat bir vuruş imkânı sağlayacak nefis bir aşırtma yaptı. Cerny de çok iyi bir vuruşla geceyi aydınlattı. Lige iyi başlamak iyidir… İyi başlarsan iyi bitirirsin. Üstelik rakipler kötü başlamışken kazanıyorsan, bundan iyisi Şam'da kayısı!
MUSTAFA ÇULCU - TARTIŞMALI KARARLAR
Beşiktaş rotasyonlu kadrosu ile çıktığı maça baskılı başladı lakin rakip ceza alanında ilk 20 dakikada bir kez topla buluşabildi. Bunda Eyüpspor'un çok kalabalık savunması ve sert oyunu etken oldu. Bu sertliğe Beşiktaş da karşılık verince ilk yarıda 17 faul düdüğü geldi ama modern futbolun gereği kartlar gelmedi! Tam bir karambol golcüsü olan Semih'in hava hakimiyeti yok. Kanatlardan gelen ortaları Eyüpspor stoperleri çıkıp çıkıp uzaklaştırdı, Semih etkisiz kaldı.
Beşiktaş'ta topu rakipten çok kısa sürede geri kazanma hırsı, başarısı ve baskısı rakibini hiç oynatmadı. Çok önemli diğer bir gelişme de hem ideal kadro hem rotasyonlu kadro uyum içinde istekli coşkulu aynı oyunu oynuyor. Bu da teknik direktör İtaliano'nun etkisi ve başarısıdır. Olaitan müthiş. Cerny ile uyumu golü golü getirdi. Her iki oyuncu bu akşam harika oynadı. İtaliano'nun henüz hazır olmayan Trossard ve etkisiz kalan Semih'i oyundan alması doğru hamlelerdi. Baştan sona oyun üstünlüğü Beşiktaş'taydı ve kazandı. Rakip 10 kişi olmasına rağmen yaşanan gol sıkıntının ilacı belli Vlahovic...
Oğuzhan Çakır genç ve FİFA kokartlı bir hakemimiz. Çok atletik ve sahaya çok da yakışıyor. Lakin modern futbolda neyin faul neyin kart olduğunu kısacası futbolu ve hakemliği bilmiyor. Üzücü olan gelişim de gösteremiyor. Zaten sert oyun var, bir de buna hakemin kararsızlıkları ve dengesiz kartları eklenince oyun kızıştı. Djalo topla mücadele olmaksızın Costa'yı saçından çekti. Şiddetli hareket. Hemen aklımıza Cucurella'yı saçlarından çeken Neves'in ihracı geldi. Bu çekme kırmızı kart ama hakem sadece faul verdi kart çıkmadı!
68'de Costa ikinci sarıdan ihracı doğru. Verdiği vermediği fauller ve kartlar çok tartışmalı. Futbolcularla iletişiminde heybetli fiziğine rağmen beden dili zayıf kalınca sanki eğiliyor, küçülüyor. Bugün Arsenal-M.City (3-0) Süper Kupa finalinde hakem Barrot 23 faul, Oğuzhan Çakır ise bu akşam 34 faul çaldı. Anthony Taylor'ın işi zor...