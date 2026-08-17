Spor yazarlarından Beşiktaş-Eyüpspor maçı değerlendirmesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna 3 puanla başladı. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle giriş yaptı. Mücadelenin ardından spor yazarları, Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbolu ve karşılaşmada dikkat çeken noktaları çarpıcı değerlendirmelerle ele aldı. İşte Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşmasına ilişkin yapılan o değerlendirmeler... (BJK spor haberleri)