Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı iddia edilen Auxerre oyuncusu Kevin Danois için Hull City de devreye girdi. Premier Lig ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic, oyuncuyu transfer etmek istediklerine dair açıklama yaptı.

Orta saha rotasyonu için U23 hamlesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Auxerre forması giyen Kevin Danois'yı gündemine almıştı. Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar transfer gündemine sıcak bir gelişme yaşandı.

TROSSARD VE SALİH ÖZCAN'LA AYNI MENAJER

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Görüşmelerin İstanbul'da gerçekleştirildiği belirtilen haberde, Trossard ve Salih Özcan'ın da Danois ile aynı menajere sahip olduğu hatırlatıldı.

JAKIROVIC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Genç Fransız hakkında dikkat çeken bir diğer gelişme ise İngiltere'den geldi. Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, yaptığı açıklamada Danois'yı transfer etmek istediklerini söyledi.

"DANOIS İSTEDİĞİM BİR OYUNCU"

Hull Live'a konuşan Bosnalı teknik adam, "Kevin Danois benim istediğim bir oyuncu ve eğer mümkünse onu kadromuza katmak iyi olur ancak bu kolay değil çünkü Auxerre onu satmak istemiyor; onlar için çok değerli. Elbette iyi bir oyuncu. Bu konuda iyi bir öngörüye sahip olduğumu biliyorsunuz. Birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Bir transfer listemiz var ve bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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