Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren İtalyan teknik adam, "Gerçekten çok çok iyi bir ilk yarı oynadık. Oynayan arkadaşlara teşekkür ederim. Tempomuz ve kalitemiz çok iyiydi. İkinci yarı daha iyi olabilirdik, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. İyi performans sergiledik. Yine gol yemedik. Önümüzde, perşembe günü bir maçımız daha var. Ona konsantre olmak zorundayız.

"BU YIL HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

4 değişiklik yaptım maçta ve bundan çok mutlu oldum. Çünkü oyunumuz değişmedi ve bundan çok mutluyum. Bu yıl herkese ihtiyacımız var, üç kulvarda da. Soyunma odasına girdiğimizde daha dikkatli olmamızı söyledim oyunculara. Çünkü karşımızda kontralarda etkili olabilen bir takım vardı. Yine de az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum.

VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Bu yönetimi Trossard'da da gördük. Yavaş yavaş süre verdim. Trossard 70 dakika oynadı.Vlahovic de aynı ritmi yavaş yavaş yakalayacak. Uzun süre bireysel çalıştı. Dikkatli olmalıyız, yoksa sakatlanabilir. Perşembe günkü maçta bence yedekte olacak. Dikkatli olmalıyız. Gereksiz yere oyuncularımı sakatlamak istemiyorum. Kondisyona giriyor. Fiziksel bir oyuncu, ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici. Yakında sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.