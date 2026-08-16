Beşiktaş'a transferde kötü haber! Dev kulüpler o isim için devrede

Beşiktaş'ın sağ kanat transferinde listesinde yer alan isimlerden biri olan Fares Ghedjemis hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Afrika basını Cezayirli yıldıza dev kulüplerin talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Africafoot'un haberine göre Frosinone forması giyen 24 yaşındaki kanat için Monaco'nun teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ghedjemis için Türkiye seçeneği ise idari nedenlerle şu aşamada kapanmış durumda. Siyah-beyazlıların yabancı oyuncu kontenjanını doldurmuş olması ve Ghedjemis'in 24 yaşına yaklaşması, oyuncunun U23 kontenjanında oynamasını karşılamadığı belirtildi.

Monaco ve Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncuya yönelik ilgisinin devam ettiği belirtilirken, Juventus ve Milan'ın da Ghedjemis'in durumunu takip ettiği aktarılıyor. Ancak İtalyan kulübünün oyuncu için belirlediği bonservis bedeli, transfer yarışının önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Frosinone'nin Ghedjemis için 20 milyon euro bonservis talep ettiği ve bu rakamla talipleri caydırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu yüksek beklentinin ilk etkilerinden biri ise Danimarka ekibi Midtjylland'ın girişimlerden çekilmesi oldu.

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