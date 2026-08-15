Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Auxerre forması giyen 22 yaşındaki Kevin Danois için oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken orta saha takviyesi için Fransa'dan sürpriz bir isim gündeme geldi. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Auxerre'de forma giyen 22 yaşındaki Kevin Danois'i radarına aldı. Genç oyuncunun menajeri Dirk Hebel'in, Beşiktaş yönetimiyle transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların, Danois'in transfer şartlarını görüşmek için menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Auxerre ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Beşiktaş'ın genç orta saha için nasıl bir teklif sunacağı ise merak konusu.