Beşiktaş, Juventus forması giyen Fabio Miretti'yi kadrosuna eklemek için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun onay verdiği oyuncunun menajeriyle ilk temaslar gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle formunun zirvesindeki kaptan Orkun Kökçü'nün yükünü hafifletmek ve daha verimli kullanmak adına arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradıkları profile uyan ismi Jvuentus'ta buldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kara Kartal'ın İtalyan devinin milli orta sahası Fabio Miretti'yi listesine aldığı öğrenildi. Yönetimin, sözleşmesi 2028'de bitecek olan 23 yaşındaki maestronun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdiği, kulübüyle de görüşmelere başlamaya hazırlandığı bildirildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Miretti'nin takıma katılmasına olumlu yaklaştığı belirtildi. Genç yıldızın, TFF tarafından belirlenen 10+4 yabancı kuralına uygun bir isim olması Beşiktaş'ın kadro planlamasında daha güçlü bir aday haline getirdiği vurgulandı. 1 kez İtalya Milli Takımı'nda boy gösteren İtalyan futbolcu, geçen sezon Torino ekibinde 31 maçta 1 gol, 3 asist katkısı sağladı.