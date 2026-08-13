Beşiktaş play-off turunda! Avrupa Ligi için son rakip Kauno Zalgiris

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi toplamda 2-0'lık skorla devirerek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi.

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlılar, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 40. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

DJALO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tiago Djalo, 74. dakikada sakatlanarak yerini Emmanuel Agbadou'ya bıraktı.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF TURUNDA

İlk maçı Çekya'da 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş, ikinci maçı da evinde aynı skorla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Temsilcimiz, play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş, play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da yapılacak.

TROSSARD İLK KEZ BEŞİKTAŞ FORMASIYLA

Beşiktaş'ın Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, 67. dakikada Vaclav Cerny yerine oyuna dahil oldu. Belçikalı futbolcu, yaklaşık 26 dakika sahada kaldı.

VLAHOVIC TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın çarşamba gecesi İstanbul'a getirdiği Dusan Vlahovic, Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Murillo'nun yerden arka direğe çıkardığı pasa savunma dokunsa da top arka direğe açıldı. İlhan Fakılı, altıpasta önünde bulduğu meşin yuvarlağa dokundu ancak top üstten az farkla dışarı gitti.

4. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Darida'nın havada yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.

22. dakikada sol kanattan içe kat eden İlhan Fakılı'nın topu sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'de kaldı.

26. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan kaptan Orkun Kökçü'nün sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'in bakışları arasında üst direkten döndü.

37. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Sloncik'in şutunda top iyi yer tutan kaleci Nübel'in üzerine gitti.

Beşiktaş, 40. dakikada golü buldu. Olaitan'ın ara pasıyla orta yuvarlakta topu önüne alan Cerny, ceza sahasının ilk metrelerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kaleci Zadrazil'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.

90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, müsabakayı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.