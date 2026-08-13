Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off aşamasına yükseldi. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off aşamasına yükseldi. Mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, maçı değerlendirdi.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

İtalyan teknik adam, "Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında %100'ünü vermemen imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz. 80 dakika harika bir maç çıkardık, taraftarımızın da emeği var... Teşekkür etmek istiyorum.

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE FİNAL TURU VAR"

Ekstra mutluyum, önemli bir görevi başardık. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık, rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik, fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık, şimdi önümüzde final turu var. Baskımız rakiplere göre değişir. Daha kısa oynayan rakip varsa, daha şiddetli basmamız gerekir. Bugün de baskımız gayet iyiydi.

"MÜKEMMELE YAKIN OLACAĞIZ"



İlk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim ama mükemmeliyet beklemek çok doğru olmaz çünkü sadece 70 gündür birlikteyiz. İleride daha iyi ve daha güçlü olacağız. Mükemmele yakın olacağız.

"BEŞİKTAŞ İNANILMAZ BİR 9 NUMARAYA SAHİP OLDU"

Dusan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak. Konuştuk, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu ve benim gözümde şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmak için oynayacağız, taraftarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz 9 numaraya sahip oldu!" sözlerini sarf etti.