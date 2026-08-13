Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan sakatlık açıklaması!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlanarak kenara gelen Tiago Djalo, maçın ardından fiziksel durumu ile ilgili konuştu.
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.
Karşılaşmada sakatlanarak yerini Emmanuel Agbadou'ya bırakan Tiago Djalo, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, "Fiziksel olarak iyiyim, doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.