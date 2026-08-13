Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan sakatlık açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlanarak kenara gelen Tiago Djalo, maçın ardından fiziksel durumu ile ilgili konuştu.