Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti. Siyah-beyazlıların galibiyetinin ardından ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi Vaclav Cerny'nin golü ile 1-0 yendi. Toplamda 2-0'lık skorla eşleşmeden galip ayrılan siyah-beyazlılar adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Maçın ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...