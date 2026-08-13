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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti. Siyah-beyazlıların galibiyetinin ardından ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi Vaclav Cerny'nin golü ile 1-0 yendi. Toplamda 2-0'lık skorla eşleşmeden galip ayrılan siyah-beyazlılar adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Maçın ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

1- İNGİLTERE: 98.519

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

2- İTALYA: 84.232

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

3- İSPANYA: 78.618

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

4- ALMANYA: 76.688

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

5- FRANSA: 65.224

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

6- PORTEKİZ: 61.250

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

7- BELÇİKA: 56.650

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

8- HOLLANDA: 49.812

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