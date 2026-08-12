Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi. İşte Sırp golcünün havalimanındaki ilk görüntüleri...

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Dusan Vlahovic, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a ulaştı. İşte Sırp golcünün havalimanındaki ilk görüntüleri...

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

Tüm camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun. Vlahovic, beklentilerin farkında. Eminim ki elinden gelen gayretin fazlasını gösterecek. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinin eline sağlık. Vlahovic başarılı olacaktır.

VLAHOVIC'İN İLK SÖZLERİ:

Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.