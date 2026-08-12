Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i resmen açıkladı!
Beşiktaş, resmi hesabından Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:
August 12, 2026
Dusan is coming. 😉 pic.twitter.com/SPe6FfM6P4— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2026
SERDAL ADALI'NIN PAYLAŞIMI
Beşiktaşımıza hayırlı olsun🦅 pic.twitter.com/1J0zlC5ywS— Serdal Adalı (@SerdalAdali_x) August 12, 2026
UÇAK İÇERİSİNDEN İLK FOTOĞRAF
𝑫𝒖𝒔𝒂𝒏 𝑽𝒍𝒂𝒉𝒐𝒗𝒊𝒄 🌟— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2026
✈️ Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
🕤 21.30 pic.twitter.com/0GA1WP1G8r