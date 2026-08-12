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Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, resmi hesabından Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:

SERDAL ADALI'NIN PAYLAŞIMI

UÇAK İÇERİSİNDEN İLK FOTOĞRAF

#Beşiktaş #Dusan Vlahovic
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