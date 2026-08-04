Ve Beşiktaş uzun süredir beklediği golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah beyazlıların, 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor Darwin Nunez'in transferini bitirmeye çok yaklaştığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Bir süredir forvet hattına takviye yapmayı hedefleyen siyah beyazlılar, Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez'in transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Al-Hilal'in, Al-Ahli ile oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almayan Darwin Nunez'in yeni adresi Türkiye olacak. 27 yaşındaki santrforun, Beşiktaş ile 1 sezonluk kiralık transferinin neredeyse tamamlandığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON 24 MAÇA ÇIKTI!

Darwin Nunez geçtiğimiz sezon toplam 24 karşılaşmada forma giydi. Yıldız isim bu maçlarda 9 gol ve 5 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Nunez'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. 1.85 boyundaki forvet geçtiğimiz sezonun başında 53 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olmuştu.

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