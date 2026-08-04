TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a İngiliz kanat! Teknik heyet Jaden Philogene'ye onay verdi
Yaz transfer döneminde sağ kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlılar, Ipswich Town'da forma giyen 24 yaşındaki Jaden Philogene'yi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Takvim'in haberine göre, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerilen Jaden Philogene ismine teknik heyet tarafından onay çıktığı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların Ipswich Town'da forma giyen 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde Ada ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Geçen sezon 36 maça çıkan Jaden 13 gol, 2 asistle oynadı.