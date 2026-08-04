Yaz transfer döneminde sağ kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlılar, Ipswich Town'da forma giyen 24 yaşındaki Jaden Philogene'yi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Takvim'in haberine göre, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerilen Jaden Philogene ismine teknik heyet tarafından onay çıktığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların Ipswich Town'da forma giyen 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde Ada ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Geçen sezon 36 maça çıkan Jaden 13 gol, 2 asistle oynadı.