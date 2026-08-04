Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, yarı sahada taktik çalışmasının ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş, saat 16.00'da da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Prag'a gidecek.