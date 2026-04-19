Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Her iki takım zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cengiz, Toure, Oh.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki kritik mücadele 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de başladı.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Beşiktaş mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR İLE BEŞİKTAŞ 66. RANDEVUDA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında konuk olduğu Samsunspor ile ligde 66. kez rakip oldu.

Beşiktaş ile Samsunspor arasında bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan 65 maçın 35'ini Beşiktaş kazanırken, Samsunspor 1969-1970 sezonundan bu yana oynanan mücadelelerde 11 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş rakip fileleri 103 kez havalandırırken, Samsunspor 60 gol kaydetti.

Samsun'da oynanan lig maçlarında da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynadığı 31 karşılaşmanın 16'sını kazanırken, 9 mücadele berabere tamamlandı. Samsunspor ise sahasında rakibini 6 kez mağlup etti. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor 33 golle karşılık verdi.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK HESAPLAR

Ligin son düzlüğüne girilirken iki takım arasındaki puan farkı ve hedefler netleşmiş durumda. Siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Başakşehir'in 8 puan önünde dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 9 puan gerisinde olan Kartal, dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırarak Avrupa vizesini cebine koymayı hedefliyor. Ev sahibi ekip için Avrupa umutları mucizelere kalmış durumda. İlk dört sıranın 16 puan gerisinde kalan Samsunspor, kalan haftalarda prestij ve taraftarına galibiyet hediye etmek için sahaya çıkıyor. Karadeniz deplasmanında galibiyet arayacak olan Beşiktaş, dördüncü sıradaki yerini koruyarak sezon sonuna güvenle girmek istiyor.