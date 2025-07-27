İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin teknik patronu Fabio Pisacane, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEMİH'İ KADRODA GÖRMEK İSTERİM"

Pisacane, Avusturya'da Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçından sonra Milliyet'e özel açıklamalar yaptı. Semih'in çok yetenekli ve özel bir santrfor olduğunu aktaran 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Semih inanılmaz bir oyuncu. Onu tabii ki kadromda isterim. Gerçekten söyleyecek fazla bir şey yok. Zaten sahada her şeyiyle kendini gösteriyor. Çok özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Futbol direktörümüz bu konuyla ilgileniyor. Bu yüzden şu an için çok fazla yorum yapamam" ifadelerini kullandı.

Fabio Pisacane, Semih Kılıçsoy'un Cagliari'nin hücum anlayışına çok uygun olduğunun altını çizdi.

İtalyan teknik adam, "Zaten ileride çok üst seviyelere geleceğine yürekten inanıyorum. Oyun stili tam bizim sistemimize uygun. Zaten biz de genellikle bu tarz forvetleri tercih ediyoruz. Transfere dair daha fazla detay paylaşamam. Ama umarım maliyeti çok artmadan onu takımımızda görme şansı buluruz" diye konuştu.