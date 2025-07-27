TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’a Roma'dan bir golcü daha!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun ilk maçında Shakhtar karşısında alınan mağlubiyetin ardından tur şansını zora sokan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Hücum hattına bir takviye yapmayı daha hedefleyen siyah-beyazlılar, Roma'nın yıldızına teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını İtalya'ya çevirdi. Gündeme gelen son isim ise Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk oldu.

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, Roma'nın Brighton'dan Evan Ferguson'u 38 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamasının ardından Artem Dovbyk ikinci plana düştü. Bu gelişmeyle birlikte Ukraynalı forvetin takımdan ayrılması yeniden gündeme gelirken Beşiktaş'ın oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Daha önce Roma'dan Tammy Abraham'ı transfer eden siyah-beyazlıların, şimdi de Artem Dovbyk için resmi teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. Haberde, Roma'nın Dovbyk için yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da ifade edildi.

Ancak Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Dovbyk'in Roma'da kalmaya sıcak baktığı, özellikle takımın İngiltere kampındaki performansının geleceğini belirleyeceği vurgulandı. Yeni teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin, Ukraynalı forvet hakkında nihai kararını kamp sonrasında vereceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Dovbyk, 17 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.