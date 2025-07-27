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Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Galatasaray'da ayrılık an meselesi! 21:09
Beşiktaş'ta flaş ayrılık iddiası! Beşiktaş'ta flaş ayrılık iddiası! 18:39
F.Bahçe'ye Manchester City'den transfer! F.Bahçe'ye Manchester City'den transfer! 18:19
Beşiktaş-Shakhtar maçı bilet fiyatları belli oldu Beşiktaş-Shakhtar maçı bilet fiyatları belli oldu 17:57
Osimhen zorlu hayat hikayesini anlattı! Osimhen zorlu hayat hikayesini anlattı! 16:43
G.Saray'da Boey gelişmesi! G.Saray'da Boey gelişmesi! 16:16
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Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! 15:25
F.Bahçe'ye sürpriz sol kanat! F.Bahçe'ye sürpriz sol kanat! 15:04
Trabzonspor'da Erzurum kampı sona erdi Trabzonspor'da Erzurum kampı sona erdi 14:44
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Beşiktaş hazırlıklarına devam etti 14:41
Fırtına'da Lemar gelişmesi! Fırtına'da Lemar gelişmesi! 14:20
G.Saray'dan 1. Lig'e flaş transfer! Resmen açıklandı G.Saray'dan 1. Lig'e flaş transfer! Resmen açıklandı 13:05
Beşiktaş’a Roma'dan bir golcü daha!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık iddiası!
Süper Loto sonuçları | 27 Temmuz Pazar
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