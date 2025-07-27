Shakhtar Donetsk yenilgisinin ardından transferde gaza basan Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Kanat bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen Beşiktaş, uzun süredir transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, 26 yaşındaki milli futbolcunun siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul ettikten sonra yapılan görüşmelerde, tecrübeli oyuncuyla kişisel sözleşme şartları üzerinde tam mutabakat sağlanırken, Beşiktaş yönetimi şimdi de Portekiz devi Benfica'yı bonservis bedeli konusunda ikna etmeye çalışıyor.

BENFİCA YÖNETİMİNİ İKNA ÇABALARI

İspanyol gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre şu anki tek pürüz, Beşiktaş'ın Benfica'yı bonservis bedeli konusunda ikna etmesi. Portekiz kulübü, geçen sezon 12 milyon avroya kadrosuna kattığı milli oyuncu için 20 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Orkun Kökçü'nün transferinde uygulanan zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi formülünün kullanılması bekleniyor.

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Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon Benfica formasıyla çıktığı 53 maçta 16 gol atarken 13 de asist yaptı.