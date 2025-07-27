Beşiktaş, İskoçya Premiership kulüplerinden Glasgow Rangers'ta görev alan Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre Geçtiğimiz sezon İskoç ekibinde giydiği forma numarasının, kendisine danışılmadan başka bir futbolcuya verilmesi ve yeni sezon planlamasında geri planda kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu bakıyor. Rangers'ın, genç sol bek için 3 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenilirken, iki kulüp arasında kısa süre içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.