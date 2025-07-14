Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli günlerden geçiyor. Kadrosuna şu ana kadar Jurasek, Abraham ve Orkun'u katan siyah-beyazlılar, sağ bek transferi için anlaştığı Kyle Walker-Peters'a kavuşuyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından bugün de bir başka yeni transferine kavuşmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Kyle Walker Peters'ı bugün İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki İngiliz sağ bek ile her konuda anlaşmaya varan siyah- beyazlılar, yıldız ismi bugün İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak. 3 yıllık mukavele imzalanacak olan Peters, senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.