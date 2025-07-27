Beşiktaş'ta flaş ayrılık iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Shakthar Donetsk karşısında alınan ağır yenilginin ardından Fransız basını Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. L'Equipe'ten Loic Tanzi'nin haberine göre Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmayı düşünen siyah-beyazlılar, teknik direktör arayışlarına başladı.

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında takımın başına getirilen 52 yaşındaki Norveçli teknik direktör, Beşiktaş'ın başında çıktığı 23 karşılaşmada 1.74 puan ortalaması yakalamıştı. Büyük maçlarda aldığı skorlar ile kredi toplasa da, özellikle ligi 4. sırada tamamlayarak sezonu erken açmak ve Avrupa Ligi elemelerinde de Shakhtar karşısında alınan ağır yenildi, teknik adamın tartışılmasına yol açmıştı. Solskjaer'in siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

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