Wolfsberger AC-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? | CANLI İZLE
Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlayan Beşiktaş, Avusturya kampındaki tempolu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC karşısında ter dökecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren Kara Kartal, kendini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni transfer Orkun Kökçü'nün bu kritik maçta forma giyip giymeyeceği ise taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, Wolfsberger AC-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Avusturya kampında yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü hazırlık maçında Avusturya'nın köklü ekiplerinden Wolfsberger AC ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi her anı titizlikle değerlendiren Solskjaer ve ekibi, bu kritik maçta oyuncuların son durumunu görmek istiyor. Öte yandan, yeni transfer Orkun Kökçü'nün Wolfsberger AC karşısında sahada olup olmayacağı, siyah-beyazlı taraftarlar için ayrı bir merak konusu. Peki, Wolfsberger AC-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
WOLFSBERGER AC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Wolfsberger AC-Beşiktaş hazırlık maçı 16 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak.
Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak Wolfsberger AC-Beşiktaş maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ORKUN KÖKÇÜ İLK İDMANA ÇIKTI
15 Temmuz Salı günü Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına katılan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz sabahı sahada, akşam ise salonda yaptığı antrenmanlarla devam etti.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Basına açık yapılan Günün ilk idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Akşam yapılan günün ikinci antrenmanı ise, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.