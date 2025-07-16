Wolfsberger AC-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? | CANLI İZLE

Wolfsberger AC-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? | CANLI İZLE

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlayan Beşiktaş, Avusturya kampındaki tempolu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC karşısında ter dökecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren Kara Kartal, kendini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni transfer Orkun Kökçü'nün bu kritik maçta forma giyip giymeyeceği ise taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, Wolfsberger AC-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?