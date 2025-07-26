Shakhtar mağlubiyeti ile moralleri bozulan Beşiktaş, kanat transferi için vites yükseltti. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, bir dönem Trabzonspor'un da gündeminde olan Vaclav Cerny için pusuda bekliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istediği isimlerden birisi olan Çekyalı yıldız için şartlar her geçen gün olgunlaşıyor. Wolfsburg'un geçtiğimiz sezon Rangers'a kiraladığı 27 yaşındaki sağ kanat, 52 maça çıktı ve 18 gol atıp 9 asist yaptı. Yıldız futbolcu için Alman ekibi 10 milyon bonservis bedeli talep ediyor.

KADIKÖY'DE ATTIĞI 2 GOLLE DİKKATİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezonu İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'da forma giyerken Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı etkileyici futbol ve Kadıköy'de attığı 2 gol ile dikkat çeken Cerny'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması Beşiktaş'ı daha istekli hale getirdi. Siyah-beyazlı yönetim önce 1.82 boyundaki oyuncuyla anlaşmayı, ardından da Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Öte yandan Cerny'nin Wolfsburg ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin olduğu belirtildi.

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Cerny'nin market değeri şu anda 9 milyon euro. Sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta da görev yapabiliyor. Çekya Milli Takımı'nın vazgeçilmezlerinden biri olduğu ifade ediliyor.