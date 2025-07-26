Jhon Arias'ı transfer eden Wolverhampton, Guedes'i satma kararı aldı. Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralamak için devreye girdi. Siyah-beyazlılar İngiliz kulübünden gelecek cevabı bekliyor.

DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes'i kadrosuna dâhil etmek için yoğun çaba sarf ediyor. İngiliz ekibi, Arias'ın transferini açıklamasının ardından Portekizli yıldızı satmaya karar verdi. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş Yönetimi, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis bedelinin 11 milyon euro olduğu belirtilen Guedes için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Anlaşma sağlandığı takdirde Guedes İstanbul'a gelecek.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Kariyerinde Valencia, Benfica ve PSG gibi önemli kulüplerin isminin yer aldığı Portekizli yıldız, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi, Beşiktaş'ın hücum hattındaki eksikliği gidermek ve kanat bölgesinde daha fazla seçenek yaratmak adına önemli bir hamle olarak görülüyor. Portekiz Milli Takımı'nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu Gonçalo Guedes, milli formayla 7 gole imza attı.

28

Kariyeri boyunca PSG, Valencia ve Wolwerhampton gibi takımlardan toplamda 102 milyon euro ödemişti. 28 yaşındaki oyuncu en son geçtiğimiz sezonu Villarreal'de kiralık geçirdi.