Ole Gunnar Solskjaer'in biletini kestiği Al-Musrati'ye yönetim "Kulüp bul" dedi. Libyalı oyuncu ise "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız 2 yıllık paramı ödersiniz öyle giderim" cevabını verdi. Eli kolu bağlanan yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp aramaya başladı.