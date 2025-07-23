Ole Gunnar Solskjaer'in biletini kestiği Al-Musrati'ye yönetim "Kulüp bul" dedi. Libyalı oyuncu ise "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız 2 yıllık paramı ödersiniz öyle giderim" cevabını verdi. Eli kolu bağlanan yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp aramaya başladı.
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Al-Musrati krizi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş yolların ayırmak istediği Al-Musrati'yle kriz yaşıyor. İşte haberin detayları...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2025 - 13:11