Osayi ve Peters'ta istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, sağ bek transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Hedefteki isim ise; Coventry'nin 24 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Milan van Ewjik... Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Solskjaer'in oyuncuyu çok istediği vurgulanırken, Coventry ile 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.