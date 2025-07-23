Osayi ve Peters'ta istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, sağ bek transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Hedefteki isim ise; Coventry'nin 24 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Milan van Ewjik... Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Solskjaer'in oyuncuyu çok istediği vurgulanırken, Coventry ile 2 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yeni sağ beki İngiltere'den geliyor! Solskjaer'den "alınsın" talimatı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Osayi ve Peters transferlerinde istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, sağ bek arayışında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki yeni isim, Coventry City forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Milan van Ewijk oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2025 - 06:41