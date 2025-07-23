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G.Saray'dan Tete açıklaması! G.Saray'dan Tete açıklaması! 00:11
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! 00:11
G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! 00:11
Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! 00:11
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 00:11
F.Bahçe'ye Xhaka şoku! F.Bahçe'ye Xhaka şoku! 00:11
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Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
Trabzonspor'dan fesih açıklaması geldi! Trabzonspor'dan fesih açıklaması geldi! 00:11
F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! 00:11
G.Saray'da Frankowski gelişmesi! G.Saray'da Frankowski gelişmesi! 00:11
Mourinho'dan flaş Orkun sözleri! Mourinho'dan flaş Orkun sözleri! 00:11
G.Saray'da Barış Alper'den transfer açıklaması! G.Saray'da Barış Alper'den transfer açıklaması! 00:11
Beşiktaş'ın yeni sağ beki İngiltere'den geliyor!
Beşiktaş Brezilyalı stoper için harekete geçti!
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