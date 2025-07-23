Orkun'dan "efsane" sorusuna cevap!

İŞTE ORKUN'UN AÇIKLAMALARI:

Orkun Kökçü: "Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Kısa da olsa takıma katıldım. İlk deneyimlerim gayet güzel, iyi hazırlandık. Fiziksel ve taktiksel olarak maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yarını bekliyoruz. Hazırlık maçları böyle geçer. Ona bir ağırlık vermemek gerek. Şimdiden başlayacak her şey. Zor bir maç bizi bekliyor. Kendimize güveniyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla diğer maça gitmek istiyoruz.

Kendi evimde maça çıkacağım için çok heyecanlıyım. Maç için sahaya çıktığında, futbola konsantre olunca daha kolay olacaktır. Taraftarlarımızı bekliyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Full olacak, eminim. Çok güzel bir gün beni bekliyor."

"Rafa ve senin yanına Demir Ege tamamlayıcı olacak mı?"

- Orkun Kökçü: "Karar hocamın. Demir Ege'yi beğeniyorum. Portekiz'de karşılıklı oynadık. Çok kaliteli. Ben ona güveniyorum. Hocam orta sahada nasıl uygun görüyorsa öyle oynayacağız. Bu 3-4 günde herkesle iyi anlaştım, aram herkesle iyi. Herkesle çok iyi uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum."

Beşiktaş'ta futbolu bırakıp efsane olmak istiyor musun?

- Orkun Kökçü: "Bunu kafamda kurdum. Hayal ettim. Beşiktaş beni tutmak istiyorsa, sonuna kadar giderim. Avrupa'ya gideyim kafasında değilim. Şu an mutluyum. Mutlu olacağım yerdeyim. Feyenoord'da da aynı hissi yaşadım. Feyenoord'un altyapısından çıktım, mutlu oldum. Şimdi mutlu olduğum yerdeyim. Geleceğe bakmıyorum. Beşiktaş'a konsantreyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş'ta kalırım."