Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in olmazsa olmaz olarak yönetimden talep ettiği stoper ve sol kanat transferleri için yönetim son günlerde vites yükseltmiş durumda. Ciro İmmobile ve Arthur Masuaku'nun yerlerini hızlı bir şekilde dolduran, orta sahaya da Orkun Kökçü'yü çeken siyah-beyazlılar şimdi de savunmada önemli bir isimle temas halinde bulunuyor. Geçen sezon ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe'nin de gündemine gelen Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoper Tuta için harekete geçildi.

OLE GUNNAR SOLSKJAER ÇOK BEĞENİYOR

Fotomaç'ın Alman basınından aktardığı habere göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok beğendiği ve takımında görmek istediği 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için Beşiktaş yönetimi ilerleyen günlerde bir teklifte bulunacak. Scout ekibinden de gelen olumlu raporlar sonrasında teklif yapma kararı alan yönetim, ilerleyen günlerde Almanya'ya bir çıkarma gerçekleştirecek ve transferi noktalamaya çalışacak. Frankfurt formasıyla toplamda 187 resmi karşılaşmaya çıkan Tuta, 10 gol ve 3 asist üretti.

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Almanya'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu Tuta, forma giydiği 187 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asiste imzasını attı.