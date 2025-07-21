Sağ bek transferinde Bright Osayi-Samuel'in ardından Kyle Walker-Peters'ta da mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, bu kez yönünü İtalya'ya döndü. Siyah beyazlıların Milan'ın Brezilyalı yıldızı Emerson Royal ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Yeni sezon çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ta mevcut kadroya yapılması beklenen takviyeler ile ilgili de yönetimin mesaisi sürüyor. Bright Osayi-Samuel'in ardından son olarak Kyle Walker-Peters'ta da mutlu sona ulaşamayan siyah beyazlı takım, bu kez gündemine sürpriz bir ismi aldı.

İtalyan basınından Damiano Er Faina'nın haberine göre Beşiktaş, Milan'da forma giyen Emerson Royal'ın transferini tamamlama noktasına geldi.

Güncel değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Brezilyalı, geride bıraktığımız sezonda İtalyan ekibi ile 26 maçta süre aldı.

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