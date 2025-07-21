Yaz transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, bu kez Inter'in yıldız golcüsü için harekete geçti. İranlı santrfor Mehdi Taremi'nin siyah beyazlı formaya sıcak baktığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Inter'in yıldız oyuncusu Mehdi Taremi için Beşiktaş hızlı bir hamle başlattı. İranlı golcünün siyah-beyazlı formayı giymeye olumlu yaklaştığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, İranlı golcünün kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği bilgisine ulaştı.

Fotomaç'ın haberine göre Taremi'nin menajeriyle gerçekleştirilen görüşmelerden umut verici yanıtlar alan yönetim, bu gelişme üzerine transfer çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa'da Porto formasıyla önemli tecrübeler kazanan ve İran Milli Takımı'nın da yıldız ismi olan 1.85 boyundaki golcü, Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığını iletti.