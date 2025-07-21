Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat bölgesine takviye gündemde. Premier Lig ekibi Fulham, Harry Wilson'ın sözleşmesini bir yıl uzatmasına rağmen, oyuncunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği ifade ediliyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş devreye girdi. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği transferde siyah beyazlı yönetim, Fulham ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Sağ ve sol kanatta görev yapabilen Wilson, duran toplardaki etkisi ve yaratıcı oyun tarzıyla tanınıyor. Beşiktaş, hem skorer hem de asist özelliği yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Liverpool altyapısından yetişen Galli yıldız; Derby County, Cardiff City ve Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi. Fulham'da toplam 146 maça çıkan Wilson, 25 gol, 38 asistlik performans sergiledi. Wilson geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılar ile 25 maçta 6 gol 2 asist katkısı yaptı.