Portekiz’in Record Gazetesi’ne göre A Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan ayrılma kararı aldığı ve Beşiktaş’tan teklif gelirse anlaşmaya hazır olduğu iddia edildi | Son dakika BJK transfer haberi

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattıktan sonra rotasını bir başka milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na çevirdi. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı iddia edildi. Kara Kartal'ın Kerem için Benfica'ya teklif götürmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, aynı Orkun'da olduğu gibi yıldız oyuncuyu Benfica'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. 1 yıllık kiralık dönemin ardından oyuncunun sözleşmesi 4 yıl daha uzatılacak, böylece toplam kontrat süresi 1+4 yıl olacak.

BENFICA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Fotomaç'ın Portekiz basınından Record gazetesinin haberinden derlediğine göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılma kararı aldı. Haberde; Kerem'in Benfica kariyerinin beklentilerin gerisinde kaldığına ve milli oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığına dikkat çekildi. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla tam 59 maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Hem hücumdaki yaratıcılığı hem de skor katkısıyla dikkat çeken oyuncu, Süper Lig'e dönüş sinyalleri verdi.

34 GOLE KATKI YAPTI

Orkun Kökçü'nün, yakın arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu'nu Beşiktaş'a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği de ileri sürüldü. Benfica'da geçirdiği ilk sezonunda 34 gole katkıda bulunan ve A Milli takımda da birlikte oynayan ikilinin yakınlığının, transferin seyrini etkileyebilecek önemli bir detay olarak öne çıktığı vurgulandı.