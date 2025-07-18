Milli yıldız Orkun Kökçü'den transferinden sonra Beşiktaş, G. Rangers'ın Fildişili oyuncusu Diamonde için masaya oturdu. Pazarlıkların devam ettiği ve son aşamaya gelindiği ifade edildi. | Son dakika BJK transfer haberi

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fotomaç'ın haberine göre Glasgow Rangers'ta top koşturan Mohamed Diamonde'yi takibine aldı. 22 yaşındaki Fildişili orta saha için siyah-beyazlılar ilk teklifini verdi. Serdal Adalı'nın kurmayları ilk etapta 7.5 milyon euro'luk bir ücret sundu ancak İskoç kulübü bu rakamı az buldu. Pazarlıkların sürdüğü iddia edildi.

TAM NOT ALDI

Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers formasıyla 31 resmi maçta sahaya çıkan Mohamed Diamonde, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen tecrübeli hareketleri, dinamik ve tempolu oyunuyla dikkat çeken Fildişili yıldız, Beşiktaş teknik heyetinden de tam not aldı. Siyah-beyazlıların kısa süre içinde teklifi yükseltip transferi sonlandırmak istediği belirtildi.