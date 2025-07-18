Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını açıklamış ve İngiliz futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Ancak siyah-beyazlılar, daha sonrasında yaptığı açıklamada ise Walker-Peters'ın bir kez daha ek süre talebinde bulunmasının ardından transferinden vazgeçtiğini açıklamıştı. 28 yaşındaki futbolcu hakkında son olarak flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Kyle Walker-Peters, West Ham United ile Haziran 2028'e kadar anlaşma sağladı.

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