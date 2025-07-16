Kartal transferde durmuyor! Sol kanada...

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferinin ardından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar şimdi önceliğini sol kanat transferine vermiş durumda. Manchester United forması giyen Jadon Sancho için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar İngiltere'den başka alternatiflere de yönelmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın transfer listesine giren bir başka isim ise Wolverhampton forması giyen Portekizli yıldız Gonçalo Guedes oldu.

O DA ESKİ BENFICALI

Tıpkı Beşiktaş'ta forma giyen birçok isim gibi Guedes de eski bir Benficalı. Kariyerine burada başlayıp büyük umutlarla 40 milyon euro'ya PSG'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan yönetim, yine ilk olarak kiralama yoluna gitmek istiyor. Satın alma opsiyonuyla yıldız ismi renklerine katmak isteyen yönetim, Sancho'dan gelecek habere göre Guedes için bir aksiyon alacak. Teknik direktör Solskjaer'in de 'olur' verdiği Guedes geçen sezon 29 maçta oynadı.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Guedes sadece sol kanatta forma giymiyor. İleride tam bir joker görevi gören Portekizli futbolcu gerektiğinde sağda da görev alabiliyor. Ayrıca kariyerinde bir çok maçta forvet arkası ve doğrudan santrfor olarak da forma giyen başarılı futbolcu, teknik direktörlerin elini rahatlatan bir isim.