Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!

Beşiktaş, Avusturya kampındaki çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Avusturya kampındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında bugün ülke takımlarından Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.