Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transferde büyük oynayan Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Monaco forması giyen Breel Embolo'ya teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Romano, Siyah-Beyazlı takımın transfer döneminin başlarında Monaco forması giyen İsviçreli forvet Breel Embolo'yu 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak üzere olduğunu ancak oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini öne sürdü. İtalyan ekibi Milan'ın da radarında bulunan 28 yaşındaki golcünün Monaco ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.