Arjantin basını Beşiktaş'ın bonuslarla birlikte 5.8 milyon Euro teklif ettiği Milton Delgado için Boca Juniors'ın 7 milyon Euro istediğini öne sürdü.

Takvim'in haberine göre Arjantin basını önceki gün Beşiktaş'ın Boca Juniors'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Milton Delgado için 4.8 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 5.8 milyon Euro'luk teklifini reddettiğini öne sürmüştü. Arjantin basınında dün çıkan haberlerde ise Boca'nın Siyah-Beyazlılar'dan 7 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

14 MAÇTA 1 ASİSTE İMZA ATTI

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki ön libero için yeni bir girişim yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu sezon 14 maçta forma giyip 1 asist kaydeden genç futbolcunun Boca ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.