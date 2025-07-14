Beşiktaş'ta Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü transferlerinin ardından bir transfer daha bitmek üzere.

Siyah beyazlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Kyle Walker Peters'a kavuşuyor.

28 yaşındaki sağ bek 16 Temmuz (Çarşamba) günü İstanbul'a gelecek.