Son dakika: Beşiktaş Kyle Walker Peters'a kavuşuyor
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, yeni sağ beki Kyle Walker Peters'a kavuşuyor. Siyah beyazlıların kadrosuna katacak olduğu oyuncu 16 Temmuz (Çarşamba) günü İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.07.2025 - 20:44 Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 - 20:57
Beşiktaş'ta Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü transferlerinin ardından bir transfer daha bitmek üzere.
Siyah beyazlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Kyle Walker Peters'a kavuşuyor.
28 yaşındaki sağ bek 16 Temmuz (Çarşamba) günü İstanbul'a gelecek.