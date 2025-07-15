Transfer döneminin yıldızı Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından vitesi düşürmüyor. Siyah beyazlılar, Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun'u renklerine kattıktan sonra rotayı kanat transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasındaki isim ise Manchester United'ın yıldızı Jadon Sancho. Kulübüyle 1 senelik sözleşmesi kalan ve ayrılma kararı alan İngiliz futbolcu, önündeki seçenekleri değerlendiriyor.

Fotomaç'ın haberine göre daha önce 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, formülü de buldu. Tıpkı Orkun Kökçü ve Tammy Abraham transferlerinde izlenen yol takip edilecek.

Başkan Serdal Adalı, zorunlu satın alma opsiyonlu bir şekilde futbolcuyu kiralamaya çalışacak. Bu sezon herhangi bir ücret ödemeden yine gelecek yılları kapsayan taksitler halinde Sancho transferi bitirilecek. İlerleyen günlerde İngiltere'ye bir çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar, hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Sancho 2021 yılında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan ManU'ya gitmişti.

30 MİLYON EURO!

Geçen sezon Chelsea'ye kiralanan İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonu 30 milyon euro olarak belirlenmişti. Chelsea, 6 milyon euro kiralama ücreti ödediği Sancho'nun 30 milyonluk opsiyonunu kullanmamıştı. Beşiktaş yönetimi ise bir yıllık sözleşmesi kalan Sancho'nun bonservisini biraz daha aşağıya çekmeye çalışacak.