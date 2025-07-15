Beşiktaş'ın yeni yıldızı Orkun Kökçü Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KARŞILANMASI VE İMZA TÖRENİ HAKKINDA

"Çok güzel bir gündü, çok özel iki gündü. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok güzel geçti benim için. En mutlu insandım dediğim gibi. Hayatımdaki en özel ve güzel günlerden birisiydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda karşılaşmalar falan bitti, tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Beşiktaş için en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulüp için en iyisini yapacağım."

10 NUMARALI FORMA HAKKINDA

"Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım."

SOLSKJAER HAKKINDA

"Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım."

"BENCE BİZİM LİGİ DE HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

"Türkiye'de bir algı var. Çoğu oyuncu kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Bence bizim ligi de hafife almamak lazım. Çok büyük oyuncular geliyor. Ben 24 yaşında geldim. İnşallah ileride de büyük takımlarda oynayan genç oyuncular Türkiye'ye gelir ve ligin kalitesi artar. Belki bu transfer onlar için de bir mesaj olmuştur."

TRANSFER VİDEOSU HAKKINDA

"Çok güzel bir his. İzlediğim oyuncularla bir video çekimi oldu. Benim için çok gurur verici bir şeydi. Ama onlar bitti, tek odağım sahaya çıkmak ve bu kulübü temsil etmek."

"TEKLİF İLK GELDİĞİNDE..."

"Teklif ilk geldiğinde uyuyordum. Başkanımız sabah mesaj attı, ona dönemedim. Uyandıktan sonra direkt aradım. Başkan, çok net konuştu, "Orkun Türkiye'ye gelmek ister misin, Beşiktaş'a nasıl bakarsın?" diye sordu. "Çocukluk hayalim" dedim. Sonra her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün de Benfica'yı bekledik. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Sonunda mutluyum. İstediğim yerdeyim."

"SHAKHTAR DONETSK MAÇINA HAZIR OLMAK İSTİYORUM"

"Sezonu iki hafta önce kapattım. Bugüne kadar pek bir şey yapmadım, dinlendim. Şu anda teknik ekiple birlikte çalışma, planlama yapacağız. Shakhtar Donetsk maçına hazır olmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım."