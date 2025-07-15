Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! İşte Kartal'ın sürpriz hedefi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz dönemlerde de transfer etmek istediği Memphis Depay için tekrardan harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İddialı bir kadro oluşturan Beşiktaş'ta yeniden Memphis Depay ismi ön plana çıkıyor.

Brezilya ekibi Corinthians'tan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki yıldız oyuncu hem forvet hem de kanatta görev yapabiliyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Corinthians ile mesafe kat eden yönetim, tecrübeli Hollandalı yıldızla da temaslara başlayacak.