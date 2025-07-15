Beşiktaş Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ın geliş saatini duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme | Kyle Walker-Peters 🔗 https://t.co/z6jYFv5HkB pic.twitter.com/gAcBAswOIY— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2025