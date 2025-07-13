Admira Wacker-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. İlk sınavında St. Pölten’i 2-0 mağlup ederek moral depolayan siyah-beyazlılar, bu kez de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Kara Kartal, bu maçta hem fiziksel hem de taktiksel açıdan gücünü test edecek. Peki, Admira Wacker-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Admira Wacker-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş, hazırlık kampındaki ikinci sınavına çıkıyor. Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu kez Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup ederek moral depolayan Kartal, Avusturya temsilcisi karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Admira Wacker-Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADMIRA WACKER-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Admira Wacker-Beşiktaş hazırlık maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

ADMIRA WACKER-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Datenpol Arena'da oynanacak Admira Wacker-Beşiktaş maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

ORKUN KÖKÇÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Benfica ile yapılan görüşmeler sonucunda Orkun Kökçü'yü İstanbul'a getiren Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

13 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da TÜPRAŞ Stadyumu'nda tarafta açık imza töreni sonrası siyah-beyazlı forma altında mücadele edecek Orkun Kökçü'nün kısa süre içerisinde Avusturya kampına katılması bekleniyor.