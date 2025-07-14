Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok iyi çalışıyoruz, iyi bir yerde kamp yapıyoruz. Shakhtar maçında hazır olmak için çok ciddi çalışıyoruz. Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz. Sezonun başlamasını bekliyoruz."

"Başkanla beraber geldik. Takım 6-7. sıradaydı. Beşiktaş'a yakışır bir durumda değildi. 4. bitirdik, takımı toparlamak ve istikrarlı bir hale getirmek için çalıştık. Başkanın da amacı istikrardı. Bu sene umudumuz ve inancımız var. İyi başladık, iyi gidiyoruz. Sezon ortasında bir teknik adamın başlaması kolay değildir, zordur. Zor durumda geldik ama durumu pozitife çevirdik. Herkes olumlu bir havada. Oyunculara baktığımda gözlerinde ateşi görebiliyorum. Pozitif durumdayız."

"Bu sene umudumuz ve inancımız var. Oyunculara baktığımda gözlerinde ateşi görebiliyorum."

"Beşiktaş ile görüştüğümde kabul ettim ama olmadı, Fernando Santos geldi. Sonra yine görüştük ama Giovanni van Bronckhorst geldi. Sonra başkan ile vizyonumuz uyuştu ve hemen anlaştık. Diğer iki teklifte de benzeri oldu."

"Beşiktaş'a hep hislerim vardı, 'Keşke olsaydı' demiştim. Manchester United da benzer kulüp. Beşiktaş da Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden ilk takım. Bu yüzden hep bana benzer kulüpler olarak geldi. Beşiktaş'ın tarihindeki başarıların parçası olmak için kabul ettim."

"Kariyerimde diğer takımlardan teklif aldığımda ve olmadığında üzülmezdim. Beşiktaş'tan iki kez teklif aldıktan sonra hep takip ettim, 'Olsaydı nasıl olurdu?' diye düşündüm. Sonda Beşiktaş'ta benim sıram geldi."

"SORUNUMUZ GOL ATMAKTI"

"Geçen yıla baktığımızda ligin savunma anlamında en iyi ikinci takımıyız. Bizim sorunumuz gol atmaktı. Birinci golü atıp maçı koparmak anlamında iyi değiliz. Çok ağır başladığımız maçlar oldu, bunun birçok sebebi olabilir. Beşiktaş'ın her maça tutkulu, enerjili ve yüksek tempoda başlaması lazım. İlk 15 dakika çok önemli. Adım adım gitmelisiniz, bir anda her şey değişmez. Sezon öncesi adım adım gidiyoruz. Daha düşük savunma yapan takımlara karşı oyunu açamadık, bu yüzden bu maçları kazanamadık."

"Altı ay çok güzel geçti. Tutku severim. Sakin bir karakter olsam bile hırs, tutku hoşuma gidiyor."

"Türk futbolunda, oyuncular çok fazla yere yatıyor. Maçlar 45 dakika oynanıyor, benim bildiğim 60 dakika oynanır. Türkiye'de futbol oynamadığım için şanslıyım."

"Ayrıca sosyal medyadaki eleştiriler çok fazla, oyunculara sıkıntılar yaratıyor. Övgü de çok fazla, eleştiri de çok fazla. Oyuncular etkileniyor."

"Stadımızda atmosfer harika. Kazandıktan sonra bazı maçlarda gösterdikleri destek beni çok mutlu etti. Bu sene daha fazlasını istiyorum."

"OYUNCULAR ÇOK YERE YATIYOR"

"Türk futbolunda, oyuncular çok fazla yere yatıyor. Maçlar 45 dakika oynanıyor, benim bildiğim 60 dakika oynanır. Türkiye'de bu anlamda benim için sürpriz oldu. Türkiye'de futbol oynamadığım için şanslıyım.

Ayrıca sosyal medyadaki eleştiriler çok fazla, oyunculara sıkıntılar yaratıyor. Övgü de çok fazla, eleştiri de çok fazla. Oyuncular etkileniyor."

"TARAFTARIN SEVECEĞİ BİR TAKIM"

"Taraftarın çok seveceği, izlemekten keyif alacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Daha fazla efsane oyuncu yaratmak istiyoruz. Ricardo Quaresma, Pepe ve Necip Uysal gibi efsaneler var, bunlara yenilerini eklemek istiyoruz. Başkanımız da transfer döneminde efsane bir takım yaratma düşüncesini ortaya koydu."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

"Tammy Abraham uzun bir santrfor, Orkun Kökçü oyun kurucu. Onlara topu nasıl ulaştıracağız, buna bakacağız. Demir Ege ve Kartal Kayra Yılmaz geri döndü. Savaşma ruhu gösteren takımı ortaya çıkarmak istiyoruz. Beşiktaş'ın sıradaki efsanevi takımını kurmak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Taraftar zor kazandığı para ile maça geliyor, bizim onlara iyi bir Beşiktaş izletme zorunluluğumuz var."

YENİ TRANSFERLER

"Orkun Kökçü'nün imza töreni inanılmazdı. Onlara istediği takımı izlettirmek için her şeyi yapacağız. Bu seneki amacımız, bu yaştaki oyuncuları, istekli oyuncuları Beşiktaş'a getirmek. Orkun Kökçü ile konuştuk, başlamak için sabırsız. Taraftar zor kazandığı para ile maça geliyor, bizim onlara iyi bir Beşiktaş izletme zorunluluğumuz var."

"Tammy Abraham'ın çok iyi enerjisi ve kalitesi var. Çok iyi durumda geldi, bize çok büyük katkı verecek."

"Orkun Kökçü'nün hayali Beşiktaş'tı, hayalini gerçekleştirdi."

"David Jurasek tutkulu ve enerjisi var. Ortaları çok iyi. Atletik kondisyon hocamız çok iyi işler yapıyor, o da çok iyi transfer oldu."

"İlk resmi maçımızdan itibaren iyi bir Beşiktaş izleteceğimize eminim. Sonrasında bu devam ederek gidecek."

ORKUN KÖKÇÜ & ABRAHAM

"Orkun Kökçü'nün imza töreni inanılmazdı. Bu seneki amacımız, bu yaştaki oyuncuları, istekli oyuncuları Beşiktaş'a getirmek. Orkun Kökçü ile konuştuk, başlamak için sabırsız."

"Tammy Abraham'ın çok iyi enerjisi ve kalitesi var. Çok iyi durumda geldi, bize çok büyük katkı verecek."

ORTA SAHA TRANSFERİ

"Çok fazla orta saha oyuncumuz var. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Orkun Kökçü aramıza katıldı. Yeni gelen oyuncularla, yeni bir takım inşa edeceğiz. Keyif veren, 3 puan alacak Beşiktaş'ı yaratmak için çalışacağız."

KANAT TRANSFERİ

"Ryan Giggs gibi kenara basan sol açık kalmadı. Kanat oyuncuları içeri giren, beklerine orta fırsatı yaratan isimler. İyi oyuncular almak istiyoruz. Piyasada özel, getirebileceğimiz oyuncu varsa gerekeni yaparız. Başkanımız zaten düşüncesini gösterdi. Farklı bölgeler için de alternatifler var. Belki sistem değiştiririz."

"PIRLO, KEANE, SCHOLES, BUSQUETS GİBİLER"

"Roy Keane'ni arıyordu, buldu mu?"

Ole Gunar Solskjaer: "Roy Keane yerine oyuncu koymak çok zor. Orkun, Kartal ve Ege onun bölgesinde oynayan oyuncular ve kendilerine göre kaliteleri var."

"Demir Ege, Busquets'i sandırıyor. Orkun da Pirlo, Scholes tarzı. Kartal da Orkun'a benziyor, daha çok Scholes gibi. Hepsinin takıma katacak özellikleri var. Çok genç oyuncular."

"Orkun, Roy Keane beziyor. Gözlerindeki tutku, ateş... Bu üç oyuncumuza da kazanan oyuncular olmaları için yardım edeceğiz. Orta sahadaki oyunculara yardım etmeliyiz, kariyerleri Roy Keane gibi olsun."

MUSTAFA, SEMİH, ABRAHAM

"Mustafa Erhan Hekimoğlu 9 numara, daha 18 yaşında ve öğrenmesi gerekiyor. Kanatlarda bir şeyler öğrenmeli, sırtı dönük oynama özelliğini kullanmalı. Çok hızlı, vücudunu da kullandığında rakipleri zorlayacak. Koşu zamanlamasını öğreniyor, gücünü de kullanmayı öğrendiğinde harika bir oyunu olacak. Onu izlemek benim için heyecan verici."

"Semih Kılıçsoy geçen sene biraz zorlandı, nelerin eksik olduğunu biliyor. Fizik olarak %100'e grlmek için neleri yapması gerektiğini biliyor ve onunla çalışıyoruz. Semih çok özel bir oyuncu. Sol ayak, sağ ayak, kafa, dönüp bitirme ve ayak içi plase var. Onu da izlemek çok özel. Mustafa, Semih'in çok iyi yaptıklarını santrfor anlamında öğrenmek zorunda. Disiplinli çalışırlarsa, harika kariyerleri olacak."

"Ben de eski bir forvetim, onlarla çalışıyorum. Tammy Abraham da aç bir oyuncu. Onlarla ekstra çalışacağız ve umarım ekstra idmanlarda gol anlamında beni geçerler. Beni geçerlerse, çok iyi oyuncular olurlar. Henüz beni daha geçemiyorlar."

"ÇİÇEK AÇMALARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Rooney, Tevez, Ronaldo, Haaland gibi oyuncularla çalıştım. Buradaki oyuncuların çiçek gibi açması için çalışacağız."

ARROYO VE RICARDO

"Keny Arroyo, Elan Ricardo'nun durumu ne olacak?"

Ole Gunnar Solskjaer: "İkisi de farklı kıtalardan geldi. Alışma süreleri var, profesyonel olmaları öğrenmeliler. Her şey onlarına bağlı! Çok çalışırlarsa, ilerlerler. Finansal anlamda zor bir dönemdeyken onlar alındı. Şimdi önümüzü görebiliyoruz. Devre arası büyük transferler istemedik. Bu sene şimdi yıldızları getiriyoruz. O dönem mümkün değildi ve o anlamda transfer yaptık. Şimdi finansal olarak yapabileceklerimiz var."

JADON SANCHO YANITI

"Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, 'Hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var' diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkmamız gereken oyuncumuz var. Transfere kısa cevabım bu olsun."

TAMMY ABRAHAM

"Tammy Abraham henüz hazır değil, Admira Wacker hazırlık maçında o yüzden oynatmadık. Hazır olduğunda oynayacak."

TARAFTARA MESAJI

"Mutluyum, gülümsüyorum çünkü inançlıyım. Çok iyi oyuncular getiriyoruz. Orkun Kökçü'yü görmek için sabırsızım. Şampiyonluk ve kupalar için savaşan bir takım yaratacağımızdan emin olsunlar. Her şeyi beraber yapacağız."