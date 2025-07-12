Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak siyah-beyazlı taraftarların sabırsızlıkla beklediği Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi.

Yıldız ismin ilk açıklamaları ise şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ BENİM AİLEM"

"Çok heyecanlı ve duygusalım şu anda. Çok mutluyum. Beşiktaş benim ailem. Aileme kovuştum. Şampiyonluklara oynayacağız. Herkes bundan emin olsun. Beşiktaş taraftarları emin olsun. Çok iyi kadro kuruyoruz. Beşiktaş için her şeyimizi vereceğiz."

Futbolcunun transferine dair Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH UZUN YILLAR BEŞİKTAŞ'A HİZMET EDER"

"Orkun Kökçü, yuvasına hoş geldi. Kendisine, ailesine dik duruşları için teşekkür ediyorum. Bizim gibi çok kararlıydılar. Zor şeyler, kararlılığınızı gösterdiğinizde başarıya ulaşıyor. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet eder. Hep birlikte çok başarılar yaşarız. Hepimize hayırlı olsun. Amsterdam'da da ciddi bir taraftar bizi yolcu etti. Onlara teşekkür ederim. Orkun'un seveni ve destekleyeni çok. İnşallah bizimle birlikte güzel günler geçirecek.