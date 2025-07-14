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Beşiktaş'a bir golcü daha! Beşiktaş'a bir golcü daha! 16:29
G.Saray'ın yeni transferi Icardi'den! İşte o isim G.Saray'ın yeni transferi Icardi'den! İşte o isim 16:06
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 15:39
Fenerbahçe için flaş iddia! Fenerbahçe için flaş iddia! 14:35
Solskjaer'den transfer sözleri! Solskjaer'den transfer sözleri! 14:32
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F.Bahçe kafilesi Portekiz'e gitti! F.Bahçe kafilesi Portekiz'e gitti! 11:02
F.bahçe'ye transferde kötü haber! F.bahçe'ye transferde kötü haber! 10:54
Fenerbahçe Portekiz kampı kadrosunu açıkladı! Fenerbahçe Portekiz kampı kadrosunu açıkladı! 10:34
Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor! Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor! 09:21
G.Saray'a Portekizli eldiven! Bu ismi kimse duymamıştı G.Saray'a Portekizli eldiven! Bu ismi kimse duymamıştı 09:21
G.Saray'dan transferde ters köşe! G.Saray'dan transferde ters köşe! 08:51
Beşiktaş'a bir golcü daha!
Solskjaer'den transfer sözleri!
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