La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Bonny transferi ve Francesco Pio Esposito'nın takımda kalmasıyla birlikte Inter maaş bütçesinde yer açabilmek adına Mehdi Taremi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yeni teknik direktör Christian Chivu'nun da hücum hattını yeniden şekillendirmek istediği belirtilirken, İranlı golcünün de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

32 yaşındaki İranlı futbolcuya Fulham, Beşiktaş ve bir Katar ekibinin talip olduğu belirtilirken, 6 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Inter'in de transfer için kolaylık sağlayabileceği aktarıldı. Haberde ayrıca Taremi'nin Avrupa'da futbol oynamaya devam etmediği ve Katar ekibine sıcak bakmadığı da belirtildi.

Porto'dan bedelsiz olarak Inter'e transfer edilen Taremi, geçirdiği 2 sezonda 43 maça çıkarken 3 gol ve 9 asist kaydetti.

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